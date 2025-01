Inondazioni nell'ovest della Francia, immagini di Rennes sott'acqua Rennes, 27 gen. (askanews) - A Rennes, le acque del Canal Saint-Martin sono esondate e numerose auto sono sommerse, mentre la Regione di Ille-et-Vilaine, nel nord-ovest della Francia, è in stato di allerta rossa per le inondazioni provocate dalle forti piogge della tempesta Herminia, le peggiori registrate nella capitale bretone in 40 anni.