Inondazioni in Australia, residenti portati via con i gommoni Milano, 21 mag. (askanews) - Gli abitanti vengono evacuati a bordo delle scialuppe di salvataggio, lasciando dietro di sé edifici e strade allagati dall'acqua fangosa. In due giorni alcune zone dell'Australia sudorientale sono state colpite da piogge equivalenti a quelle di oltre quattro mesi. Secondo le autorità, si prevede che oltre 16.000 persone rimarranno isolate almeno fino a giovedì e che nelle prossime 48 ore si prevedono ulteriori forti piogge.