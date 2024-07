Innovazione e lavoro, Prof. Cafasso: Competenze e investimenti Roma, 3 lug. (askanews) - Alla Camera dei Deputati è andato in scena il tavolo tecnico promosso dall'ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con lo studio Cafasso & Figli sul tema "Innovazione e lavoro: scenari e prospettive tra IA e digitale". Obiettivo dell'iniziativa è stato mettere a confronto esperti, accademici, imprese e istituzioni sul mondo del lavoro, lo sviluppo delle nuove competenze, la visione giuslavoristica e le implicazioni per i giovani e le imprese. A commentare l'appuntamento il prof. Nino Carmine Cafasso, Presidente AIS (Associazione Imprese di Servizi), Giuslavorista e Consulente del Lavoro: "Giornata di intenso lavoro, siamo stati tutti cooptati dall'ANGI che evidentemente ha messo su una bellissima tavola rotonda, i temi erano significativi: lavoro, innovazione digitale possono dare la possibilità di incrementare, anche attraverso l'intelligenza artificiale, tutta una serie di attività che riguardano il mondo del lavoro. Un tavolo che certamente ho raccolto con grandissimo piacere e soddisfazione e sono lieto di aver avuto l'onore di partecipare insieme a tutti coloro che hanno espresso il loro pensiero, la propria idea e certamente hanno dato un contributo forte a quello che può essere anche un percorso da parte dell'ANGI direttamente con le commissioni parlamentari di riferimento".