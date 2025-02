Iniziati a Riad i colloqui tra Usa e Russia per la pace in Ucraina Riad, 18 feb. (askanews) - Sono iniziati i colloqui Usa-Russia per la pace in Ucraina. Presenti il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. I membri delle due delegazioni si sono seduti attorno a un grande tavolo rettangolare, presso il palazzo Diriyah della famiglia reale saudita, con il lato russo posizionato a destra e quello statunitense a sinistra. La Russia, oltre a Lavrov, è rappresentata dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov. La delegazione statunitense, oltre a Rubio, comprende anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato speciale per il Medio Oriente Stephen Witkoff. L'incontro è iniziato senza osservazioni preliminari, in presenza dei giornalisti.