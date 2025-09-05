Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
VideoInghilterra, patriottismo anti-immigrazione a colpi di bandiere
5 set 2025
Inghilterra, patriottismo anti-immigrazione a colpi di bandiere

Union Jack e croci di San Giorgio si moltiplicano nel Paese. Le immagini da Worcester