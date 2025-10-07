Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni in EuropaUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
VideoInfortuni e malattie, i metalmeccanici tra i piu' esposti
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Infortuni e malattie, i metalmeccanici tra i piu' esposti

Infortuni e malattie, i metalmeccanici tra i piu' esposti

Lo studio di Pmi Salute, in 5 anni 330mila sinistri e 24mila patologie professionali