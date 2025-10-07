Informazione, Viola: nuova generazione si informa sui social Roma, 7 ott. (askanews) - "Dobbiamo fare i conti con una generazione che si informa sui social network", ha ammesso Roberto Viola, Roberto Viola, Direttore generale DG CONNECT e lA della Commissione UE, intervenuto all'incontro che si è svolto a Bruxelles "Le nuove frontiere dell'informazione e dell'industria culturale UE" organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo. E ha continuato Viola "la sfida si gioca nel mondo del web", ma "non quello di oggi, quello del futuro, fatto da agenti di intelligenza artificiale".