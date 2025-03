Infantino presenta a Trump la nuova Coppa del Mondiale per Club Washington, 8 mar. (askanews) - Gianni Infantino ha presentato a Donald Trump nello studio Ovale la nuova Coppa del Mondiale per Club. Si tratta di un trofeo "magico" con un meccanismo a chiave che ha incuriosito il presidente degli Stati Uniti. Dalla Casa Biancia poi l'annuncio: la creazione di una task force per i Mondiali 2026, che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Alla domanda del presidente se gli Stati Uniti riusciranno a vincere la Coppa del Mondo l'anno prossimo, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha risposto di sì.