Industria Felix premia le 79 imprese più competitive nel Nord Ovest Milano, 6 mar. (askanews) - Sono 79 le imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del Nord Ovest premiate a Milano a Palazzo Lombardia nella sala Biagi dopo un'inchiesta giornalistica realizzata da Industria Felix Magazine, il trimestrale di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, che ha analizzato 85mila bilanci delle società di capitali con fatturati sopra il milione di euro con sede legale nelle quattro regioni coinvolte. All'evento sono intervenuti per videomessaggio il vice presidente della Regione Lombardia Marco Alparone e l'europarlamentare Carlo Fidanza. Dall'indagine è emerso che nel Nord Ovest 87 aziende su 100 sono in utile. Spiega Gennaro Mogavero, Sales Director di Cerved: "Per quanto riguarda i pagamenti delle imprese nel Nordovest, notiamo che mediamente sono migliori di quelli della media nazionale, questo ci posiziona in un ambito di solidità aziendale. Sui fallimenti invece notiamo un peggioramento rispetto al periodo precedente, ma comunque migliore rispetto alla media nazionale". Dati, ha sottolineato Mogavero, da inserire sempre in un contesto complessivo. Rispetto ai settori, il sistema casa traina Liguria e Valle d'Aosta, mentre in Lombardia e Piemonte si registra ancora, probabilmente per l'ultimo anno fiscale considerati i trend attuali in controtendenza, il boom di costruzioni, metalli e meccanica. Un'attenzione particolare, durante l'evento, è stata riservata al welfare aziendale: Pietro Ballotta, Direttore Promozione e Sviluppo dell'IRCCS Ospedale San Raffaele: "Siamo qui per conoscere le aziende che sono l'eccellenza del Made in Italy per raccontare il valore della scelta del welfare sanitario come mezzo per valorizzare e garantire le migliori condizioni di salute e benessere dell'asset più importante per le aziende ed è l'elemento chiave vincente, ossia le persone. Il nostro lavoro permette di concentrare in metà giornata tutta l'attività di prevenzione che spesso si sviluppa in diversi anni, facendo sì che la persona possa prendere consapevolezza degli strumenti e conoscenze necessarie per poter nel proprio stile di vita essere nel meglio delle proprie condizioni". L'evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Regione Lombardia, Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext), M&L Consulting Group, IRCCS Ospedale San Raffaele. IFM supporta "Sustainable Development Goals". Qui di seguito i nomi delle 79 aziende premiate che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale. LOMBARDIA (43). Bergamo (4): Bottonificio B.A.P. S.P.A., Da Vittorio S.R.L., South East Aviation Services S.R.L., Tensoforma S.R.L.. Brescia (6): Costruzioni 1957 S.R.L., Ingeco S.R.L., Ingenera S.R.L., Maggi Edilizia S.R.L., Raccorpé S.R.L., Rubinetterie Bresciane Bonomi S.P.A.. Como (2): Aerea S.P.A., B.C.S. - Biomedical Computering Systems S.R.L.. Cremona (2): Corradi E Ghisolfi S.R.L., Solarys S.R.L.. Lodi (2): Ibsa Farmaceutici Italia S.R.L., Z Holding S.P.A.. Mantova (1): Tecnofer S.P.A.. Milano (21): 2C Sviluppo Immobiliare S.P.A., Abb S.P.A., Amplifon S.P.A., Bouygues E&S Italia S.P.A., Emec S.R.L., Enegreen S.P.A., Epta S.P.A., G.I.V.A. S.P.A., Gestim S.R.L., Grc Parfum S.P.A. S. B., Itx Italia S.R.L., Makita S.P.A., Mapei S.P.A., Metro 5 S.P.A., Ohb Italia S.P.A., Opella Healthcare Italy S.R.L. Società Benefit, Pellegrini S.P.A., Saic Motor Italy S.R.L., Testbusters S.R.L. Società Benefit, Trenord S.R.L., Valentino S.P.A.. Monza e Brianza (3): Angelo Rocca & Figli S.R.L., S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti In Data Processing S.P.A., Stmicroelectronics S.R.L.. Pavia (1): Labanalysis Group S.R.L.. Varese (1): Metallurgica Marcora S.P.A.. PIEMONTE (22). Alessandria (4): Leoni Italy S.P.A., Metlac S.P.A., Società Pubblica Per Il Recupero Ed Il Trattamento Dei Rifiuti S.P.A., Tecnometal S.R.L.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (1): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L.. Cuneo (3): Acqua Sant'Anna S.P.A., Isomed S.R.L., Newatt S.R.L.. Novara (4): Calzaturificio Martini S.R.L., Igor S.R.L., Memc Electronic Materials S.P.A., Procos S.P.A.. Torino (7): Argotec S.R.L., Elisir Home S.R.L., Ge Avio S.R.L. (Avio Aero), Infratrasporti.To S.R.L., Microtecnica S.R.L., Mistral Tour Internazionale S.R.L., Spazio S.P.A.. Vercelli (2): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L., Nova Aeg S.P.A.. LIGURIA (9). Genova (3): A.M.I.U.Genova S.P.A., Liguria Digitale S.P.A., Nuova Algis S.R.L.. Imperia (2): Cantieri Di Imperia S.R.L., Centro Nautico Permare S.R.L.. La Spezia (3): Gasfrigo S.R.L., Officine Fonderie Patrone S.P.A., Tm.I.C. S.P.A. Termomeccanica Industrial Compressors. Savona (1): Bergero Infissi S.R.L.. VALLE D'AOSTA (5). Aosta (5): Auberge De La Maison S.R.L., Cave Mont Blanc De Morgex Et La Salle Soc.Coop., Chacard S.R.L., Ma.Se Costruzioni S.R.L., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico.