Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueMartina NasoniUcrainaAlessia Morani
Acquista il giornale
VideoIndonesia, scontri fra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassista
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Indonesia, scontri fra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassista

Indonesia, scontri fra manifestanti e polizia dopo la morte di un tassista

A Surabaya. L'uomo era stato travolto da un veicolo degli agenti. Proteste anche a Giacarta