Indonesia, messa del Papa allo stadio: siate costruttori di pace Giacarta, 5 set. (askanews) - L'arrivo di Papa Francesco allo stadio Gelora Bung Karno di Giacarta per presiedere la messa davanti a una grande folla: oltre 50mila fedeli i fedeli presenti che lo hanno accolto con calore ed entusiasmo, tra cori e canti. Lasciata la Nunziatura Apostolica, dove sta risiedendo in questi giorni indonesiani, il Papa si è trasferito nel grande catino sportivo della capitale e, dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile, si è apprestato a presiedere la celebrazione della Messa nella Memoria di Santa Teresa di Calcutta che ricorre nella giornata odierna. Al termine, dopo l'indirizzo di omaggio dell'arcivescovo Metropolita di Giacarta, il card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, e prima della benedizione finale, il Papa ha rivolto ai fedeli e ai pellegrini presenti un saluto e alcune parole di ringraziamento. "Sulla Parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue, siate costruttori di pace".