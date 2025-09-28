Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato

VideoIndia, ressa al comizio elettorale dell'attore candidato: almeno 36 morti
28 set 2025
India, ressa al comizio elettorale dell'attore candidato: almeno 36 morti

Nella citta' meridionale di Karur. Tra la folla convenuta per Vijay, anche circa 60 feriti