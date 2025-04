India, incendio in un hotel di Calcutta: almeno 15 morti Calcutta, 30 apr. (askanews) - Almeno 15 persone sono morte in un incendio in un hotel a Calcutta, nel Nord-Est dell'India. Nelle immagini i vigili del fuoco estraggono corpi dalla struttura e cercano di spegnere gli ultimi focolai. "Diverse persone sono state salvate dalle camere e dal tetto dell'hotel", ha detto ai giornalisti il capo della polizia di Calcutta, Manoj Verma. L'incendio è divampato nella serata di martedì 29 aprile ed è ora sotto controllo. Secondo la Press Trust of India, che ha filmato l'hotel in fiamme, "sono state viste diverse persone cercare di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell'edificio". Il quotidiano di Calcutta The Telegraph, ha riportato che almeno una persona è morta dopo "essersi lanciata dalla terrazza nel tentativo di fuggire" dal fuoco.