India, aereo si schianta dopo il decollo, a bordo 242 passeggeri Ahmedabad, 12 giu. (askanews) - C'erano oltre 240 passeggeri a bordo del Boeing 787 di Air India del volo Ahmedabad-Londra, precipitato oggi poco dopo il decollo. Lo riporta il Times of India. La Direzione generale dell'Aviazione Civile (DGCA) dell'India ha confermato che 242 persone erano a bordo dell'aereo precipitato nel Paese, tra cui due piloti e dieci assistenti di volo. "Il 12 giugno 2025, il B787 VT-ANB di Air India, in servizio sul volo AI-171 da Ahmedabad a (Londra) Gatwick, si è schiantato subito dopo il decollo da Ahmedabad. A bordo dell'aereo si trovavano 242 persone, tra cui 2 piloti e 10 assistenti di volo. Il velivolo era al comando del capitano Sumeet Sabharwal e del primo ufficiale Clive Kundar. Il capitano Sumeet Sabharwal è un tenente di vascello con 8200 ore di esperienza", ha dichiarato la DGCA. I piloti dell'aereo precipitato hanno inviato un segnale di soccorso al servizio di soccorso poco dopo il decollo, ha dichiarato l'autorità di regolamentazione, aggiungendo che l'aereo si è schiantato al suolo fuori dal perimetro dell'aeroporto. I dati del portale Flightradar24 hanno mostrato che il segnale dell'aereo è scomparso "meno di un minuto" dopo il decollo. I media locali hanno riferito che almeno 20 ambulanze sono giunte sul luogo dell'incidente e che numerose vittime sono state portate via.