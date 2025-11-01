Sabato 1 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

1 nov 2025
Incidente a Torre del Greco, morto un poliziotto

Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all'impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata.

