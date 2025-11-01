Incidente a Torre del Greco, morto un poliziotto

In evidenza
Il piacere della lettura - Intervista a Rossella Milone
La scrittrice Rossella Milone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo libro "Il primo desiderio" (Neri Pozza),...Guarda il video
Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all'impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata.
