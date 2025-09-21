Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Video
Incendio in un magazzino a Modena, Vigili del Fuoco in azione
21 set 2025
Incendio in un magazzino a Modena, Vigili del Fuoco in azione

Al lavoro almeno sette squadre. L'edificio era vuoto, non risultano feriti