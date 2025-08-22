Venerdì 22 Agosto 2025
È ora di sanzioni per Israele
Incendio in provincia di Chieti, realizzata una linea tagliafuoco idraulica
22 ago 2025
Incendio in provincia di Chieti, realizzata una linea tagliafuoco idraulica
In azione vigili del fuoco, protezione civile ed elicotteri
