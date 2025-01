Incendio in hotel di una stazione sciistica in Turchia: 10 morti Roma, 21 gen. (askanews) - Dieci persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, provincia di Bolu, nella Turchia centrale. Lo ha riferito il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya. Immagini dell'agenzia turca DHA.