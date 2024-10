Incendio in hotel ad Abano Terme, salvata una famiglia dalle fiamme Abano Terme, 14 ott. (askanews) - Padre, madre e figlio piccolo salvati dai vigili del fuoco. Erano rimasti bloccati al sesto piano dell'albergo in cui alloggiavano ad Abano Terme a causa di un incendio. A scopo precauzionale sono state fatte evacuare 273 persone, 40 quelle affidate ai sanitari. Sul luogo sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.