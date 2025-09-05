Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
5 set 2025
  3. Incendio in azienda di materie plastiche a Pianezza (TO)

Roma, 5 set. (askanews) - Alle 19 di giovedì 4 settembre i vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenuti a Pianezza per domare l'incendio in un'azienda che lavora materiali plastici. Per le operazioni di spegnimento sono intervenute 10 squadre, anche con esperti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e droni utili per monitorare la situazione dall'alto e indirizzare al meglio il getti delle lance antincendio sulle fiamme, hanno fatto sapere i vigili del fuoco.