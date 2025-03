Incendio a Heathrow, il sistema globale dei voli in difficoltà Milano, 21 mar. (askanews) - Il sistema globale dei viaggi aerei è andato oggi in crisi a causa di un incendio a una centralina elettrica che ha lasciato al buio l'aeroporto internazionale di Heathrow, a Londra, che è uno dei più grandi hub europei e mondiali del trasporto aereo. Si stima la cancellazione di circa 1300 voli e circa 300mila persone rimaste a terra e disagi su tutta la rete internazionale del traffico aereo. Anche le Borse hanno reagito all'incidente penalizzando le compagnie aeree, in primis British Airways, ma anche Wizz Air, Air France, EasyJet e Lufthansa. Il gestore dello scalo londinese prevede "gravi perturbazioni del traffico nei prossimi giorni". Heathrow Airport ha esortato i viaggiatori a "evitare in ogni caso di recarsi in aeroporto prima della riapertura". Dopo la chiusura annunciata venerdì mattina presto, 120 aerei che erano stati programmati per arrivare a Heathrow erano in aria. Alcuni sono stati deviati su aeroporti alternativi, tra cui Londra Gatwick, Schiphol di Amsterdam e l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Secondo il consulente aeronautico Philip Butterworth-Hayes "Certamente 50 milioni di sterline rappresentano il minimo indispensabile" per i costi di chiusura dell'aeroporto e delle compagnie aeree.