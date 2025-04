Incendi vicino Gerusalemme: evacuate finora cinque località Milano, 30 apr. (askanews) - Vasti incendi boschivi sono divampati oggi alla periferia di Gerusalemme, costringendo all'evacuazione di almeno cinque comunità e alla chiusura delle strade. E' la seconda volta nel giro di una settimana che gli incendi sulle colline a ovest della città hanno portato all'evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco hanno riferito che gli incendi stanno divampando in almeno cinque punti sulle colline di Gerusalemme. Non si sono registrate segnalazioni immediate di feriti.