Incendi a Los Angeles, 5 morti. Biden cancella il viaggio in Italia Los Angeles, 9 gen. (askanews) - È salito a cinque morti e numerosi feriti il bilancio provvisorio degli enormi incendi, alimentati da forti venti, che da ore stanno colpendo l'area di Los Angeles. Oltre mille edifici tra Malibu e Santa Monica sono andati distrutti. In cenere anche una sinagoga nella zona di Pasadena. I vigili del fuoco continuano a combattere i numerosi roghi: ne sono stati mobilitati oltre 7.500 per fronteggiare l'emergenza. Più di 100.000 residenti sono stati costretti a fuggire dalle proprie abitazioni. Colpite anche le famose colline di Hollywood. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ha rinviato di due giorni l'annuncio delle nomination per gli Oscar, dal 17 al 19 gennaio, mandando una mail ai suoi quasi 10.000 membri ed esprimendo vicinanza a chi è stato colpito dagli incendi: molti membri dell'Academy lavorano e vivono in quell'area. Intanto il presidente uscente Joe Biden ha cancellato il viaggio in Italia in programma in questi giorni per seguire da vicino l'evolversi della situazione.