Inaugurazione anno accademico della Scuola Normale Superiore, Giani: "Contrastare fuga di cervelli"

Descrizione: È stato inaugurato oggi l'anno accademico 2025/2026 della Scuola Normale Superiore. Per l'occasione il presidente della Toscana Eugenio Giani, appena rieletto, ha detto a margine: "Questa è un'eccellenza della Toscana e dell'Italia dove si formano le nuove generazioni al massimo livello e che speriamo di non vedere poi andare via dalla nostra regione e dal nostro Paese. Per questo metteremo in campo politiche specifiche a sostegno delle start up ma anche della formazione per le imprese per offrire ai giovani sbocchi professionali immediati con adeguate gratificazioni economiche e motivazionali".