Inaugurata la passerella a Fontana di Trevi, primi turisti stupiti Roma, 9 nov. (askanews) - È stata inaugurata a Roma la passerella che permette ai turisti di vedere da vicino la Fontana di Trevi. Una trovata temporanea mentre la vasca è vuota per lavori di ripulitura e restauro in vista dei milioni di visitatori che arriveranno nella Capitale per il Giubileo. Criticata dai commercianti della piazza, secondo cui rovinerebbe marmi e i travertini su cui è poggiata, per il sindaco Roberto Gualtieri offrirà "una prospettiva unica", perché - ha detto - quello che si vede dalla passerella non si potrà mai vedere normalmente", riferendosi alla vicinanza con i marmi. Ci sarà anche un numero massimo di persone che potranno sostare sulla passerella ha spiegato il sindaco. Un po' di stupore tra i turisti arrivati per ammirarla. "Non mi aspettavo, voglio dire, questo perché si può vedere molto più da vicino con i dettagli e tutto il resto, ma sì, è un po' strano camminarci sopra" afferma una turista argentina. "È incredibile da vicino, ma come tutto ciò che ho visto qui a Roma, non possiamo crederci. È spettacolare". "Siamo stati tra i primi. Siamo stati fortunati ad essere saliti sulla passerella, e siamo molto felici di essere stati tra i primi" dicono dei francesi. "Beh, penso che sia un lavoro fantastico. È sicuramente una fontana monumentale. È un pezzo di storia che deve essere mantenuto. Quindi, ovviamente, è triste doverlo fare, ma va fatto" dice un turista dalle Barbados.