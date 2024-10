Inaugurata la Buchmesse, Giuli e l'Italia Paese Ospite d'onore Francoforte, 16 ott. (askanews) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Francoforte ha presentato, durante la cerimonia di inaugurazione, la partecipazione Italiana alla Buchmesse, la più importante fiera dell'editoria d'Europa, che in questa 76esima edizione vede il nostro Paese presente come Ospite d'onore. Insieme al ministro sono saliti sul palco altre tre oratori, scelti come rappresentanti della cultura italiana: il filosofo Stefano Zecchi, la scrittrice Susanna Tamaro e il fisico Carlo Rovelli. "I libri - ha detto lo scienziato - contengono molto di più che delle idee, contengono modi di pensare, interpretazioni della realtà, ideali, narrazioni, sogni, inclusi i sogni che creano la realtà". Dopo la cerimonia di apertura della fiera è stato anche presentato il Padiglione Italia, una grande piazza aperta alla socialità che è stata progettata da Stefano Boeri Interiors e che vuole essere il luogo di incontro e scambio nelle giornate frenetiche della Buchmesse.