Inail, D'Ascenzo: numero morti stabile ma impegnarci ancora di più Roma, 3 lug. (askanews) - "Il fatto che ci sia una sostanziale stabilità nel numero dei morti non è affatto una buona notizia. Anzi, è qualcosa sui cui dobbiamo impegnarci ancora di più. La parola d'ordine è prevenzione". Così il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, a margine della presentazione della relazione annuale dell'Inail. "Prevenzione che attuiamo con i soliti assi di cui diamo sempre conto - ha detto - formazione, informazione e aiuto alle imprese. Ma anche consapevolezza da parte di tutti. Aggiungo solo una piccola cosa relativamente a un fenomeno che abbiamo voluto mettere in evidenza, quello degli infortuni in itinere. E' quello su cui ci sono le percentuali più marcate. Gli incidenti in occasione di lavoro stanno diminuendo. Stanno invece aumentando quelli in itinere, nel tragitto casa-lavoro e viceversa. E' un fenomeno che teniamo sotto stretta attenzione e intensificheremo ancora di più le nostre campagna per l'attenzione alla sicurezza stradale". La presenza del capo dello Stato alla presentazione della relazione dell'Inail "ci ha onorato - ha aggiunto D'Ascenzo - perché il presidente ha sempre prestato enorme attenzione al fenomeno e lo ha dimostrato in questo caso".