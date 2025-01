Inaguration day, Trump balla sul palco con i Village People Washington, 20 gen. (askanews) - Donald Trump balla e canta sul palco con i Village People, sulle note del loro famoso successo Y.M.C.A., alla vigilia dell'Inauguration day, quando giurerà come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A Washington la sera prima dell'inaugurazione ufficiale, il presidente eletto ha tenuto un comizio celebrativo della vittoria, in cui ha parlato di Medioriente, immigrazione, guerra in Ucraina. Fra i partecipanti anche Elon Musk.