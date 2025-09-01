In Yemen i funerali del premier Houthi ucciso nei raid israeliani Milano, 1 set. (askanews) - Migliaia di persone hanno partecipato a Sana'a ai funerali del primo ministro degli Houthi, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, e di altri funzionari uccisi in un attacco aereo israeliano la scorsa settimana. Rahawi, nominato l'anno scorso, è il funzionario di più alto rango ad essere stato ucciso in una serie di attacchi israeliani durante la guerra di Gaza. Israele ha colpito obiettivi Houthi in risposta agli attacchi missilistici dei ribelli, che dichiarano solidarietà con i palestinesi e hanno anche attaccato le navi che incrociano nel Mar Rosso. Le immagini sono diffuse da Al-Masirah Tv.