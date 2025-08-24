Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaZuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più"
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più"

Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più"

Zuppi al Meeting di Rimini: "È quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 "È proprio quando sembra che non ci sia speranza che bisogna sperare di più, è bene prestare attenzione al bene presente nel mondo per non cadere nella tentazione di sentirsi sopraffatti dal mare e dalle violenze", la così il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, nel suo intervento alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video