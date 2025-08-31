Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaZelensky: Omicidio Parubij accuratamente pianificato
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Zelensky: Omicidio Parubij accuratamente pianificato

Zelensky: Omicidio Parubij accuratamente pianificato

Zelensky: Omicidio Parubij accuratamente pianificato

(Agenzia Vista) Kiev, 31 agosto 2025 “Le forze dell’ordine – il Ministro dell’Interno e il procuratore generale – stanno riferendo regolarmente. Stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio di Andrij Parubij. Vengono utilizzate molte risorse – tutte quelle necessarie. Purtroppo il crimine è stato attentamente pianificato. Ma si sta facendo tutto il possibile per risolverlo”, lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso sui social. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video