Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Zelensky: Impossibile cedere i territori e servono garanzie di sicurezza
18 ago 2025
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “La Costituzione dell'Ucraina rende impossibile rinunciare a territori o scambiare terre. Poiché la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader dell'Ucraina e della Russia e dal trilaterale Ucraina, Stati Uniti, Russia. […] È importante che l'America accetti di lavorare con l'Europa per fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina.” Così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

