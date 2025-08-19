Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaZelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin"
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Zelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin"

Zelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin"

Zelensky dopo incontro alla Casa Bianca: "Pronti per un bilaterale con Putin"

(Agenzia Vista) Usa, 19 agosto 2025 “Siamo pronti per un bilaterale con Putin. Successivamente si terrà un trilaterale anche con gli Stati Uniti. Ho il sostegno di tutti i leader europei. So che soltanto a livello di leader possiamo risolvere le questioni più dolorose di questa guerra. Quella delle eventuali concessioni territoriali è una questione che lasceremo tra me e Putin”. Così Zelensky dopo l'incontro alla Casa Bianca con Trump e i leader Ue. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video