Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaZelensky: Almeno 14 morti tra cui 3 bambini a Kiev, serve risposta forte del mondo
29 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Zelensky: Almeno 14 morti tra cui 3 bambini a Kiev, serve risposta forte del mondo

Zelensky: Almeno 14 morti tra cui 3 bambini a Kiev, serve risposta forte del mondo

Zelensky: Almeno 14 morti tra cui 3 bambini a Kiev, serve risposta forte del mondo

(Agenzia Vista) Kiev, 29 agosto 2025 "Un’orribile e deliberata uccisione di civili, la Russia non sceglie la fine della guerra, ma nuovi attacchi. Decine di edifici sono stati danneggiati nella capitale ucraina, tra cui case, uffici, imprese civili e anche l’edificio che ospita la Delegazione dell’Ue in Ucraina. È cruciale ora che il mondo risponda con fermezza. La Russia deve fermare questa guerra che ha iniziato e continua. Servono nuove sanzioni forti contro Mosca", lo dice il Presidente ucraino Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video