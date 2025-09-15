Zangrillo: Io contestato? "Ho espresso mie idee, mi stupisce mancato intervento degli organizzatori"

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Sono sorpreso. Io provocare? Se esprimere le proprie idee è provocare, allora sì, ho provocato. Ho espresso le mie idee, si stava discutendo, si stava dialogando e io sono abituato a raccontare quello che penso e lo faccio con determinazione, con passione. Non ho insultato nessuno. Sono stato sollecitato su temi che riguardano la mia città e poi più il contesto nazionale. Sono stato invitato e penso che se si invita qualcuno si dovrebbe ascoltare quello che pensa. Sono rimasto molto stupito, non tanto dagli insulti che ho ricevuto, ma per il fatto che in una situazione che stava degenerando nessuna delle persone che mi ha invitato si è preso la briga di cercare di riportare il dialogo su modalità adeguate" così il ministro Zangrillo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
