Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Video
Von der Leyen: Viviamo in tempi difficili, la Russia ci mette alla prova
1 ott 2025
(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l'Ucraina è ancora in corso. Vediamo che la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. Quindi, questi sono momenti in cui è assolutamente fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità per affrontare queste sfide.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, a margine del suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

