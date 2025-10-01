Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Video
1 ott 2025

Von der Leyen: Storico quanto fatto da Ue in materia di difesa, aumentare investimenti
1 ott 2025
Von der Leyen: Storico quanto fatto da Ue in materia di difesa, aumentare investimenti

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “In materia di difesa è storico ciò che è successo negli ultimi mesi a livello europeo, in stretta collaborazione con la NATO. Data la situazione attuale, è assolutamente necessario un massiccio aumento degli investimenti nella difesa.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante il suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

