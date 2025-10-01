Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVon der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa

Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa

Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Il terzo elemento è la prontezza industriale nell'ambito difesa. Un'industria europea della difesa potenziata, resiliente e innovativa è fondamentale. L'industria deve essere in grado di fornire rapidamente e su larga scala equipaggiamento militare all'avanguardia.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video