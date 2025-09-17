Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Von der Leyen: Mercato unico lontano dall'essere completo, non può essere così
17 set 2025
17 set 2025
  4. Von der Leyen: Mercato unico lontano dall'essere completo, non può essere così

Von der Leyen: Mercato unico lontano dall'essere completo, non può essere così

Von der Leyen: Mercato unico lontano dall'essere completo, non può essere così

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2025 "Il nostro mercato unico è lontano dall'essere completo. La cifra la conoscete, l'ha calcolata il Fondo Monetario Internazionale, gli ostacoli interni al mercato unico sono pari al 45% delle tariffe sui prodotti e al 110% come tariffe o dazi sui servizi." Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Leyen, durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

