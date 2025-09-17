Von der Leyen: In Ue prezzo dell'energia è troppo alto, troppo volatile, troppo diversificato

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "Il nostro prezzo dell'energia resta ancora troppo alto, troppo volatile, troppo diversificato in Europa e alcuni Stati membri hanno un costo dell'elettricità triplo rispetto ad altri. I picchi di prezzo potrebbero essere evitati in molti casi, se l'energia potesse fluire più liberamente là dove è necessaria.." Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von Der Leyen, durante la conferenza stampa della Commissione Europea “Un anno dopo il rapporto Draghi”. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
