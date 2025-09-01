Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVon der Leyen in Bulgaria: Putin è un predatore, si può tenere a freno solo con deterrenza
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Von der Leyen in Bulgaria: Putin è un predatore, si può tenere a freno solo con deterrenza

Von der Leyen in Bulgaria: Putin è un predatore, si può tenere a freno solo con deterrenza

Von der Leyen in Bulgaria: Putin è un predatore, si può tenere a freno solo con deterrenza

(Agenzia Vista) Bulgaria, 01 settembre 2025 “Putin non è cambiato e non cambierà. È un predatore. Può essere tenuto a freno solo con una forte deterrenza. Ora dobbiamo essere rapidi e ben coordinati con l'aumento della nostra strategia di difesa. Questo riguarda gli investimenti e la loro attuazione.” Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa in Bulgaria. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video