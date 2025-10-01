Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVon der Leyen: Draghi ha fornito diagnosi cristallina su Ue
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Von der Leyen: Draghi ha fornito diagnosi cristallina su Ue

Von der Leyen: Draghi ha fornito diagnosi cristallina su Ue

Von der Leyen: Draghi ha fornito diagnosi cristallina su Ue

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “La Commissione è in carica da nove mesi, sapete che abbiamo preparato il nostro mandato chiedendo a Draghi di preparare un report. La diagnosi è stata assolutamente cristallina, anche l'urgenza che la sottende, e noi tutti ci impegniamo a rispettarla.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante il suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video