Von Der Leyen: Deve essere garantita l'integrità territoriale dell'Ucraina

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “La pace deve essere raggiunta tramite la forza. Dobbiamo avere forte garanzie di sicurezza che proteggano l'Ucraina e l'Ue. Deve essere inoltre garantita la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
