Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVon Der Leyen: Deve essere garantita l'integrità territoriale dell'Ucraina
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Von Der Leyen: Deve essere garantita l'integrità territoriale dell'Ucraina

Von Der Leyen: Deve essere garantita l'integrità territoriale dell'Ucraina

Von Der Leyen: Deve essere garantita l'integrità territoriale dell'Ucraina

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 agosto 2025 “La pace deve essere raggiunta tramite la forza. Dobbiamo avere forte garanzie di sicurezza che proteggano l'Ucraina e l'Ue. Deve essere inoltre garantita la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.” Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, durante una conferenza stampa a Bruxelles, insieme al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video