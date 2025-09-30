Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVon der Leyen: Compito dell'Ue è preservare la pace
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Von der Leyen: Compito dell'Ue è preservare la pace

Von der Leyen: Compito dell'Ue è preservare la pace

Von der Leyen: Compito dell'Ue è preservare la pace

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Preservare la pace è sempre stato un compito fondamentale dell'Unione Europea. Certamente, nel corso degli anni lo strumento è cambiato, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. E sono passati ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.” Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. ourtesy: Telegram Zelensky onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video