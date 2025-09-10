Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
Von der Leyen: Abbiamo proposto di triplicare le risorse per la gestione della migrazione
10 set 2025
(Agenzia Vista) Strasburgo, 10 settembre 2025 “Proteggere la nostra democrazia è il compito più importante. Per riuscirci, però, dobbiamo anche dimostrare che la democrazia offre soluzioni alle legittime preoccupazioni delle persone. Un caso esemplare è quello della migrazione. Abbiamo quindi proposto di triplicare le risorse destinate alla gestione della migrazione delle frontiere nel prossimo bilancio.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione europea a Strasburgo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

