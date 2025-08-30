Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVenezia 82, Romana Maggiora Vergano al Lido in posa per i fotografi
30 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Venezia 82, Romana Maggiora Vergano al Lido in posa per i fotografi

Venezia 82, Romana Maggiora Vergano al Lido in posa per i fotografi

Venezia 82, Romana Maggiora Vergano al Lido in posa per i fotografi

(Agenzia Vista) Venezia, 30 agosto 2025 Romana Maggiora Vergano arriva la Lido per l'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video