Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVenezia 82, Ludovica Frasca sfila sul red carpet della Mostra del Cinema con un abito blu elettrico
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Venezia 82, Ludovica Frasca sfila sul red carpet della Mostra del Cinema con un abito blu elettrico

Venezia 82, Ludovica Frasca sfila sul red carpet della Mostra del Cinema con un abito blu elettrico

Venezia 82, Ludovica Frasca sfila sul red carpet della Mostra del Cinema con un abito blu elettrico

(Agenzia Vista) Venezia, 28 agosto 2025 Ludovica Frasca sfila sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia con un lungo abito blu elettrico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video