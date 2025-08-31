Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaVenezia 82, Jacob Elordi lancia baci alla fan appostate in attesa del suo arrivo al Lido
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Venezia 82, Jacob Elordi lancia baci alla fan appostate in attesa del suo arrivo al Lido

Venezia 82, Jacob Elordi lancia baci alla fan appostate in attesa del suo arrivo al Lido

Venezia 82, Jacob Elordi lancia baci alla fan appostate in attesa del suo arrivo al Lido

(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2025 Jacob Elordi lancia baci alla fan appostate in attesa del suo arrivo al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video