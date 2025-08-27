Venezia 82, il Ministro Giuli sfila sul red carpet della Mostra del Cinema

(Agenzia Vista) Venezia, 27 agosto 2025 Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sfila sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoOlly e Jvli al concerto di Post Malone all'ippodromo Snai di MilanoVideoLucio Corsi arriva dal mare e si prende l'abbraccio di Porto ErcoleVideo"Superate tutte le difficoltà per realizzare questo grande evento"VideoLucio Corsi a Porto Ercole, sale l'attesa dei fanVideoGiorgia Meloni al Meeting di Rimini: "L'Italia si è ripresa il suo posto nel mondo"VideoCastiglione della Pescaia, Beppe Fiorello presenta il suo primo film da registaVideoUsa, sparatoria in una scuola cattolica a MinneapolisVideoBankitalia: lo smart working crea lavoro per le donne e al SudVideoMeloni: "Ingiustificabile l'uccisione dei giornalisti a Gaza"