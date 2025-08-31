Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
In vista
In vistaVenezia 82, Guillermo Del Toro al Lido per presentare il suo "Frankenstein"
31 ago 2025
Venezia 82, Guillermo Del Toro al Lido per presentare il suo "Frankenstein"

(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2025 Guillermo Del Toro al Lido al Lido per presentare il suo "Frankenstein" all'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

